Патрульные задержали мужчину, который проник на чужую частную территорию
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
14 февраля в одиннадцать утра на линию «102» позвонил черниговец и сообщил, что на территории его частного хозяйства находится неизвестна подозрительная личность. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции. На момент прибытия патрульных человек, который показался хозяину подозрительным, никуда пойти не успел. Объяснить, как попал на частную территорию и там делал, объяснить не смог. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили под его одеждой связи с ключами от различных замков. А в сумке, которую человек имел при себе, находился инструмент. Для установления личности неизвестного и проверки на причастность к совершению краж патрульные доставили мужчину в отдел полиции.