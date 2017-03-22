Патрульные полицейские борются с африканской чумой свиней
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В связи со вспышками африканской чумы свиней с 20 марта патрульная полиция Чернигова проводит мероприятия по выявлению мяса свинины и свиней, ввозимых на территорию города без соответствующих документов. Сообщает патрульная полиция. Личный состав Управления ориентирован на проверку транспортных средств, перевозящих живых животных и продукции из них. О случаях выявления указанных нарушений инспекторы информировать органы Держпродспоживслужбы для принятия ими мер реагирования в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарного законодательства.