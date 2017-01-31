Патрульные нашли две похищенные мобилки
29 января в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что 28 января отдыхала с компанией знакомых. Когда вернулась домой на следующий день, не нашла своего мобильного телефона. Подозревает, что телефон находится у знакомых. По месту жительства заявителя выехал экипаж патрульной полиции. Девушка, которая звонила на линию «102», рассказала патрульным, что ее знакомые мужчины живут в гостинице, там она с ними и встречалась накануне. В настоящее время ее телефон выключен, а контактных номеров знакомых она не помнит. Знает только номер комнаты отеля, где они живут. Постояльцы отеля удивились, почему их знакомая приехала с полицией. Услышав причину визита правоохранителей, ответили, что понятия не имеют о чем идет речь — мобильного они не видели и не брали. После того, как патрульные сообщили гражданам, в заявлении о похищении телефона указано, что его исчезновение заявительница заметила после того, как ушла от них, поэтому они будут доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, мужчины вспомнили, что телефон действительно был . Патрульные обнаружили мобильный по одному из коек. Кроме того, что он был выключен, выяснилось, что в нем еще и отсутствует сим-карта. Как так могло произойти, ни один из мужчин ответить не смог. Патрульные вызвали в гостиницу следственно-оперативная группа. В тот же день на железнодорожном вокзале наряд патрульной полиции задержал гражданина, у которого был обнаружен угнанный мобильный телефон.