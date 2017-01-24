Патрульные Чернигова задержали предприимчивого наркоторговца
21 января примерно в 1 ночи при проверке информации о незаконном наркотических средств патрульные на одной из улиц города остановили автомобиль ВАЗ-2101. По полученной информации, черниговец, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконный оборот наркотических средств, имеет передвигаться на автомобиле именно этой марки. Гражданин, в отношении которого поступила информация, находился в салоне машины. Во время общения с патрульными человек заметно нервничал и не выпускал из рук небольшой портфель. Объяснив причину остановки автомобиля, правоохранители предложили гражданину открыть портфель. Когда человек его же открыл, патрульные увидели два полиэтиленовых пакетика с гранулированным веществом белого и желтого цвета, а также две картонные коробки с реквизитами одной из компаний экспресс почты. По просьбе патрульных человек открыл и их. Выяснилось, что в них находятся бутылки с прозрачным веществом и пакета с гранулированным веществом. Патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа и сотрудника Управления противодействия наркопреступности. Осмотрев содержимое картонных коробок и полиэтиленовых пакетов, полицейские пришли к выводу, что эти вещества могут использоваться для изготовления наркотических веществ. Для подтверждения или опровержения подозрений все вещества изъяли для проведения экспертиз.