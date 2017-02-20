Патрульные Чернигова отметили первую годовщину
В Чернигове на днях отметили ровно один год с тех пор, как горожане впервые встретили отряды патрульной полиции на улицах Чернигова. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью исполнительного аппарата Черниговского областного совета. Эти нелегкие 12 месяцев службы стали для молодых украинских копов своеобразным испытательным сроком, проверкой на профессионализм и прочность, тестом на признание в обществе. Поздравить стражей порядка на торжественное мероприятие по случаю первой годовщины работы патрульной полиции Чернигова посетили представители власти и общественности. В начале мероприятия присутствующие почтили память всех полицейских, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания. По случаю праздника почетные грамоты и награды облсовета, ОГА и горсовета получили лучшие часовые общественного порядка. Кроме того, к первой годовщине создания полиции широкой общественности работников полиции были присвоены очередные специальные звания и торжественно вручено офицерские погоны. В этот день полицейских также наградили ведомственными поощрительными отличиями — медалями за 10 или 15 лет добросовестной службы.