Партизанское движение на Черниговщине во время гражданской войны (1918-1921 гг.)
Гражданская война на территории бывшей Российской империи в 1918 — 1921 годах была очень оголтелой — воевали буквально все против всех. Кроме «традиционных» «красных» и «белых», активно действовали также так называемые зеленые партизанские отряды, основным лозунгом которых было «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют!». Всех таких партизан в советские времена в основном называли «махновцами». Весьма мощным такое движение было и на Чернигово-Сиверщине. Доходило до того, что в некоторых районах Черниговской губернии такие стихийные повстанцы смогли не только установить свою власть, но и удерживать ее достаточно долго. Прежде всего речь идет о существовании так называемой Глуховской повстанческой республики в трех уездах (Глуховском, Кролевецком и Конотопа) в течение 1919-1921 гг. Возглавлял ее Федор Шуба, человек необычной судьбы, еще в 1918 году в Тулиголовы волости Глуховского уезда зоорганизувала первый партизанский отряд на Севере . Его «республика» продержалась два года, пока в район не были переброшены крупные силы Красной Армии, и установили твердую советскую власть. Очень ограниченная информация о других партизанские отряды. Так, в 1919-1920 гг. На территории Дмитровского волости Новгород-Северского уезда действовал отряд атамана Гривы, штаб которого находился в селе Алтарь. В 1919-1921 гг. На юге Черниговской и севере Полтавской губерний действовал отряд из 300 пехотинцев и 20 кавалеристов при 4 пулеметах под руководством Маруси Черной. Повстанцы терроризировали советских работников, уничтожали органы советской власти, занимались диверсионной деятельностью. Так, ночью на 8 октября 1920 партизаны разобрали железнодорожное полотно за шесть верст от Бобровице в направлении Нежин. Под откос ушел поезд с девятью вагонами. О человеческих жертвах информации нет. В 1921 году на территории Сосницкого уезда действовал отряд атамана Рака. Его бойцы были вооружены пулеметами, винтовками и гранатами. В документах упоминается о вышитый черный флаг анархистов, под которым действовал этот отряд, поэтому эти повстанцы считаются анархистами. Отряд был разгромлен 31 декабря во время боя в районе с.Бреч (недалеко Сосници). Среди 11 убитых повстанцев был и сам атаман Рак. Значительное огласку получил рейд по Черниговщине махновского отряда (500-600 сабель и 90-100 тачанок) под командованием «правой руки» Нестора Махно — Феодосия Щуся — весной 1921 года. Войдя с Полтавщины, махновцы прошлись «убийственным катком» южными уездами Черниговской губернии. На своем пути они уничтожали учреждения советской власти, массово убивали коммунистов и комнезамовцев. А их популярность у местного населения была колоссальной — почти в каждом селе крестьяне передавали махновцам протоколы сельских собраний с резолюциями о полной поддержке их действий. Рейд сопровождался непрерывными боями с частями Красной Армии, милиции и чека. Однако махновцы действовали решительно и эффективно — так, 25 апреля Щусь захватил Дубовязовский сахарный завод, а позже и Парафиевский. Чтобы не допустить захвата артиллерийских складов в Нежине и объединения отряда Щуся с отрядом атамана Галаки, на губернской военной совещании была разработана военная операция. В Нежине было объявлено военное положение — все коммунисты и комсомольцы были мобилизованы и вооружены. Трудом удалось сформировать отряд под руководством начальника уездной милиции Точоного в составе около 150 человек при 4 пулеметах (в частности Нежинской уездной милиции — 40 пеших и 15 конных, а также с продовольственной роты 90 красноармейцев — выходцев из России). Все бойцы отряда были хорошо вооружены — имели винтовки и гранаты. Но махновцы были более опытные в военном деле и имели поддержку местного населения, поэтому им удалось устроить засаду 29 апреля в селе Дорогинка. В результате ожесточенного боя нежинский отряд, который шел в походном порядке, был разбит вдребезги. Чудом выжили только двое бойцов. Позже тела погибших были похоронены в братской могиле в Гоголевском парке города Нежина — это было одно из первых советских захоронений. Нежин оказался под угрозой нападения, в городе не было ни одной военной части. Срочно на линию Бобровица-Нежин был подтянут бронепоезд, из России был переброшен сводный отряд 58-го полка 7-й Владимирской дивизии. 1 мая Щусь повел наступление на Носовку, но под напором большевистских войск, поддержанных бронепоездом, вынужден был отступить. Через три дня состоялся бой у Макеевки, а на следующий день у Парафиевки. Истощены непрерывными боями махновцы двинулись в Полтавскую, где вскоре в одном из боев Феодосий Щусь погиб. В общем можно говорить о том, что действия махновцев в 1919-1921 годах — это очень яркая, но малоизвестная страница военной истории Чернигово-Сиверщины.
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