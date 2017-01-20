Парень, который проглотил ложку и ножницы сбежал из больницы
Развлечения закончились на больничной койке. 31-летний киевлянин, поспорив, проглотил ложку и ножницы. Мужчина отдыхал в компании друзей на Черниговщине. После распития спиртных напитков решили развлечься. «Я не присутствовал, он сидел, выпивал. Я не знаю, на что они поспорили, честно. Меня там даже не было! / Конечно, переживаем », — друг. После того, как проглотил сначала ложку, а потом и ножницы, человек, видимо, протрезвел, потому что сразу поехал в больницу за помощью. «С жалобами на то, что он проглотил металлические предметы, инородные тела. И когда мы его обследовали, то обнаружили в области желудка инородное тело в виде металлической ложки. Примерно по размерам она выглядит десертной ложки. А на уровне пищевода увидели другое инородное тело. Это маникюрные ножницы », — заместитель главного врача по хирургической работе областной Андрей Линник. Мужчину сразу госпитализировали. Рентген подтвердил наличие в организме посторонних предметов. Ложка опустилась глубже, ее решили не трогать. А вот ножницы врачи таки попытались достать. «Сразу же под общим обезболиванием начала предоставляться медицинская помощь. Я имею в виду — эндоскопически, без оперативного вмешательства нам удалось удалить первый инородное тело — это ножницы из пищевода », — заместитель главного врача по хирургической работе областной Андрей Линник. Тех, кто устроил вместе с пострадавшим абсурдное пари, в больнице мы не увидели. Не захотел общаться с журналистами и сам «шутник-неудачник». Более того, после нашего визита в больницу пострадавший начал собираться домой, написав врачам расписку. — Он отказывается от помощи, у него нет претензий к медперсоналу. Медики же разводят руками, надеются, что ложка получится одна и операция ему все же не понадобится. «Мы в этом случае, когда допускаем, что, когда этот посторонний предмет преодолел столько отделов и пришел к какому-то, то нет смысла сегодня гоняться за ним, потому что, может, он преодолеет и другие отделы, верно?», — Хирург таракального отделения Яков Иващенко. Самое сложное было — вообще проглотить посторонний предмет, говорят врачи. В своей практике они такие случаи видели уже неоднократно, но обычно странности глотают дети.