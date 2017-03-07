Папа вам не мама: на Черниговщине отметили отца-одиночку за воспитание приемных детей
07.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
На Черниговщине состоялся конкурс «Мы счастливая семья». Об этом сообщает Носовский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Традиционно в нем принимают участие приемные семьи, в которых обеспечиваются отношения родителей с детьми на гуманной основе, стабильность в жизни приемного ребенка, сохраняются и развиваются семейные традиции, повышается уровень духовных, нравственных ценностей и авторитета украинской семьи. За занятое второе место в областном конкурсе «Мы счастливая семья» почетной грамотой и подарком награжден приемную семью Смаля Олега Ивановича из с. Мрин. Мужчина один воспитывает двух приемных детей, лишенных родительской опеки.