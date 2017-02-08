Панацея с экзотическим названием: черниговцев спасет особое растение
В течение последних лет большую популярность приобретает корень имбиря — восточной растения, благодаря своим качествам «может вылечить любое заболевание, вернуть молодость, мужчин сделать сильными, а женщин — красивыми». Именно так о имбирь высказался врач раннего средневековья Авиценна. И в этом есть рациональное зерно, ведь имбирь содержит большое количество полезных веществ, имеет до 400 химических соединений, без которых невозможен правильный обмен веществ. Поэтому это растение обладает рядом лечебных свойств. «Именно зимой использования имбиря позволит значительно повысить иммунитет, — утверждает главный диетолог Управление здравоохранения облгосадминистрации Николай Потатуркин. — Если вы возьмете себе за правило ежедневно покрошить несколько стружек корня имбиря в стакан с чаем, тогда вероятность заболеть простудой будет сведена, без преувеличения, к нулю. Имбирь обладает довольно приятный запах благодаря эфирному маслу, а жгучий вкус ему придает гингерол — фенолоподибна вещество, насыщенная природными сахарами, углеводами, жирами, смолами, клетчаткой, минеральными веществами. А еще эта уникальное растение содержит достаточное количество витаминов группы В (В6, В1, В9, В5, В2), витамин А и С. Кроме того, она богата солями кальция, магния, фосфора, содержит кремний, хром, холин, цинк, аспарагин, марганец и незаменимые аминокислоты — лизин, фенилаланин, треонин, метионин и другие, синтезируемых организмом в очень малом количестве и должны поступать с пищей ». Хотя имбирь можно считать панацеей, его осторожно следует употреблять людям, имеющим хронические проблемы с пищеварительной системой, а также тем, кто перенес инфаркт и инсульт — за их склонности к повышенному артериальному давлению. Впрочем, те, кто постоянно использует имбирь и не имеет особых противопоказаний, может быть уверен, что артериальное давление будет всегда в норме.