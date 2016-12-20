Ответственный за тепло в черниговских домах Геращенко отказывается комментировать огромные счета в квитанциях
Еще в середине ноября жители жилого дома по улице Рокоссовского, 19 показали журналистам свои платежки с заоблачными суммами, начисленными за тепло всего за две недели месяца. «Это пришло половины октября, без счетчика, без ничего, по полному тарифу посчитано 1173 гривны 60 копеек», — житель дома по ул. Рокоссовского, 19 Роман Ляшенко. «Это большие деньги за такое. За то, что мне горячую воду пустили по трубам, я должна 1100 платить? Холодно в квартирах. У меня ребенок ходит в теплой пижаме », — жительница дома по ул. Рокоссовского, 19 Елена Кучеренко. Возмутило жителей и то, что при наличии в доме счетчика его данные не были учтены в платежках. Причин якобы две: счетчик с 2013 никак не передадут новому владельцу, а затем, устройство учета не прошел поверки. «КП« Деснянский »должно было взять баланс счетчик и передать« облтепкомуненерго ». Но этого не сделали, и получается, что платежки нам пришли такие, что придется платить по двойному тарифу », — жительница дома по ул. Роковсовського, 19 Ирина Гришай. «Начали передавать с баланса на баланс. В конце концов дело никуда не дошло, никто никуда не передал. Счетчик оказался непроверенных. 6 сентября истек срок поверки. Мы можем по март платить такие бешеные », — жительница дома по ул. Рокоссовского, 19 Александра винтовку. Прояснить ситуацию с платежами жильцов дома должны в КП «Деснянском» и «Облтеплокомуненерго». Но их руководители, слушая по телефону вопросы от наших журналистов, наотрез отказывались от комментариев, ссылаясь на постоянную занятость. Виктора Пригаро, руководителя КП «Деснянский», мы поймали на планерке у городского головы. «В этом году мы сделали документы, потому что не все были в наличии, и сейчас счетчик фонд передает уже», — начальник КП «Деснянский» Виктор Пригара. В мэрии не спрятался от нас и Виктор Геращенко, руководитель «Облтеплокомуненерго». Он, кстати, водил нас за нос аж 4 недели. Сейчас среди населения Черниговщины растет возмущение квитанции с огромными счетами. Откуда такие цифры, господин Геращенко тоже отказался объяснять. «Объясните, чего вы не хотите комментировать? Какой комментарий? Должны сказать, что вы отказываетесь от комментария. Так, отказываюсь. Такой вы руководитель », — председатель правления ОАО« Облтеплокомуненерго »Виктор Геращенко. Поверку счетчика в жилом доме по ул. Рокоссовского, 19 таки провели. Неделю назад. Будет перечисление средств — неизвестно, потому что жильцам дома тоже никто ничего не говорит. Убегают большие чиновники и от журналистов.