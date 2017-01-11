Отмороженные: на Черниговщине 7 человек пострадали от холода
Валентин — житель Вишневки и ценитель зимней рыбалки. Только из-за своего увлечения человек оказался на больничной койке. Во время очередной вылазки на лед провалился под лед. Как результат — обморожение конечностей. — Я на рыбалку пошел, ноги намочил и все … пока домой пришел, — Валентин Хлебтов, пострадавший. Таких, как Валентин, в ожоговом отделении областной больницы еще шестеро. Большинство пациентов попала сюда в период недавнего резкого снижения температуры воздуха. Пострадавшие как из Чернигова, так и из районов. Холодовая травма постигла и женщин. Последствия переохлаждения для большинства пациентов плачевны. — Большинство больных в нетрезвом состоянии получали эту травму, разные есть степени, часть мы прооперировали, резекцию стопы сделали, то есть часть стопы, пальцы удалили, проведена ампутация, — Виктор Яременко, заведующий ожогового отделения областной больницы. Заведующий ожогового отделения предостерегает: период видмерзання конечностей совсем непродолжительный, поэтому люди иногда просто не успевают понять, что получили холодовую травму. К тому же отморозить пальцы можно не только в сильные морозы, достаточно и нулевой температуры с повышенной влажностью. — Влажность, нулевая температура — и выходят тромбозы судом, приводящих к отморожения. Первые признаки — это нарушение функций, в первую очередь — это покалывание. Если пальчики не работают, то надо уже подумать, что там может быть отморожения — Виктор Яременко, заведующий ожогового отделения областной больницы. И действовать в такой ситуации надо безотлагательно. Эффективно — «сухое» согревания. — Утеплить, чтобы постепенно руки или нога оттаяли. Делать нельзя, есть такая тенденция — оттирают снегом, это дополнительно травмирует, просто надо накладывать ватно-марлевую повязку. Побольше ваты или заматывать в шерстяные вещи, затем обратиться к врачу, где будет проводиться интенсивная терапия — Виктор Яременко, заведующий ожогового отделения областной больницы. Чтобы все же уберечь свои драгоценные конечности от переохлаждения, следует придерживаться простых и одновременно эффективных советов, говорит Виктор Яременко. Во-первых, одежда должна быть из натуральных тканей, приветствуется многослойность. Особое же внимание в зимний период необходимо уделять обуви, оно должно быть качественным и надежно защищать от влажности.