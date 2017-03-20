Отличников вузов порадовали увеличенной стипендией
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Повышенная стипендия для студентов сравнялась с прожиточным минимумом и составляет 1600 гривен. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По ее словам, этого удалось достичь благодаря существенному росту стипендиального обеспечения в 2017 году. Кроме того, она добавила, что в целом расходы на высшее образование выросли почти на 28% по сравнению с 2016 годом. Тогда они составляли почти 50 млрд гривен.