Открытие жительницы Нежина дает надежду на выздоровление от рака
Самой молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец прочат Нобелевскую премию. О ней пишут известные научные журналы мира. А сильнейшие европейские страны приглашают к себе на любых условиях. Но она остается дома. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень. Не менее поражает открытие Ольги Броварец, потому что дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации. «С момента открытия ДНК еще в 1953 году Уотсоном-Криком стало понятно, как можно объяснить появления точечных мутаций. Они объяснялись встраивания неправильных пар. Но каким образом они образуются, которая их природа, оставалось непонятно », — говорит Ольга Броварец. Организм каждого человека, как известно, содержит 23 пары хромосомы, в каждой хромосоме — молекула ДНК, она несет всю генетическую информацию и напоминает скрученную спираль. Если эту спираль раскрутить — видно, что все пары оснований имеют четкую геометрическую структуру. А вот пары с мутацией — выглядят иначе, ученые называют их «горбатыми». Как им удается обмануть ДНК, встроиться в спираль, вызвать изменения и болезни в организме, до сих пор было белым пятном в науке. Ольга вычислила закономерность, по которой это происходит. Все эти мутации все время продолжаются в ДНК, за счет чего люди меняются к лучшему, развивающихся приспосабливаются к более сложным условиям жизни. Но в то же время мутации вызывают и рак, и множество других болезней. «Молекула ДНК — это молекула, которая несет информацию о жизни. И если мы будем понимать, как будет модифицироваться эта молекула, как происходит мутагенез, то мы сможем защищать себя от болезней », — говорит Владимир Ильченко, директор Института высоких технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Речь идет о действительно научное открытие мирового уровня. Все вычисления Ольга проводила на мощном компьютерном сервере у себя в институте — его приобрели за грантовые деньги. Провести эксперимент по истинным ДНК в Украине нет технической возможности. Впрочем американцы уже подтвердили все расчеты Ольги реальными результатами из лабораторий.