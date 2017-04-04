Открытие фотовыставки Натальи Василинчук «Розовый рай» (Афиша)
В читальном зале Черниговской городской библиотеки им. М. Коцюбинского 6 апреля в 16.30 состоится открытие персональной фотовыставки Натальи Василинчук «Розовый рай». Будет представлено 22 фотографии, на которых изображены розы, разные по видам, цвету и настроением. Выставку фотохудожница посвятила своей матери, Валентине Михайловне, которая год назад ушла из жизни. Эпиграфом к выставке есть слова выдающейся украинской поэтессы Лины Костенко: «И природа. И нет смерти. Есть только разные стадии бытия ». Наталья Василинчук по специальности врач. Образование получила в Киевском медицинском института имени А. Богомольца. Сейчас заведует физиотерапевтическим отделением Черниговской областной детской больницы. Фотографией увлекается много лет. Четыре года посещает фотоклуб «Прекрасное рядом» при Черниговской городской библиотеке им. М. Коцюбинского. Участвовала в нескольких сборных фотовыставках клуба.