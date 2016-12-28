Отец резанул свою опьяневшую дочь
На днях в полицию поступило сообщение из городской больницы о госпитализации 47-летней женщины. Медики диагностировали у нее колото-резаные раны. Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
По месту жительства карета скорой помощи доставила в приемное отделение больницы 47-летнюю Черниговку с колото-резаной раной брюшной стенки и алкогольным опьянением. Пациентку поместили в реанимацию. По ориентировке дежурной части на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и полицейские городского отдела. В ходе дальнейшей проверки правоохранители выяснили, что в этот день в квартире потерпевшая вместе со своим сожителем и отцом распивала спиртные напитки. Между женщиной и отцом возник спор, который перерос в драку. Женщина начала бить старика, и тот, защищаясь, схватил кухонный нож и вонзил его дочери в живот. Увидев, что натворил, отец вызвал «скорую» и полицию. Мужчину задержали и на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса поместили в изолятор временного содержания. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается расследование.