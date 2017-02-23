От магнитной бури спасет магнитик с холодильника
С 23 по 28 февраля усилятся геомагнитные бури. Многим людям в такие дни становится плохо, особенно усиливается головная боль. Сохранить прекрасное самочувствие в период магнитных бурь помогут простые, но действенные советы врачей. В эти дни важно отказаться от алкоголя, жирной, острой и соленой пищи. Вместо этого следует отдать предпочтение легким блюдам, например, из овощей и курятины. Следующая рекомендация — кофе и черный чай замените на чистую воду или травяные чаи — с шалфеем, пустырником или валерьянкой. Уменьшить головную боль поможет мята. Такой чай можно пить три раза в день или добавлять по три капли мятного масла на стакан воды. Также терапевты советуют чаще устраивать прогулки и отказаться от тяжелых физических нагрузок. А вот психологи рекомендуют «беречь» нервы и максимально сосредоточиться на приятных вещах. И последняя, но довольно оригинальная совет от физиков — если плохо себя чувствуете во время магнитных бурь, поводите по телу и по голове обычным магнитиком из холодильника.