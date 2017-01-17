От гриппа в Чернигове умер человек
17.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
За две недели 2017 года на Черниговщине гриппом и ОРВИ заболело 12836 человек (в том числе 5645 детей), из них 576 человек (в том числе 388 детей) были госпитализированы. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и оборонной работы ОГА. Эпидемический порог превышен в Городнянском, Куликовском, Прилуцком, Сосницком районах и г. Прилуки. Продолжаются ограничительные мероприятия в г. Прилуки. С начала эпидсезона от гриппа в г. Чернигове умер 1 человек.