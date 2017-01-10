От грабителей спасет трезвая голова и ясный ум
В ночь накануне Рождества в полицию обратилась 47-летняя жительница областного центра заявлением о том, что ее в центре города ограбил неизвестный. Злоумышленник открыто завладел ее сумочкой, в которой было примерно полторы тысячи гривен и паспорт. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черниговской области. Сразу же в городе был введен оперативный план «Спираль», а на место происшествия отправлены следственно-оперативная группа и наряд роты полиции особого назначения. Пока следователь опергруппы осуществлял осмотр места происшествия и собирал вещественные доказательства, спецназовцы начали прочесывать окрестные улицы и дворы. И вскоре увидели похожего по приметам мужчину. Позже потерпевшая узнала в нем своего обидчика. Задержанным оказался 23-летний ранее судимый черниговец, который признался в содеянном, а при поверхностном осмотре у него было обнаружено и изъято вещи потерпевшей, которые затем возвращено владелице. По данному факту открыто уголовное производство, согласно ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Сейчас подозреваемый задержан и в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания. Подобная ситуация произошла и в Бахмаче. 32-летняя женщина вышла из развлекательного заведения далеко за полночь и пока пыталась найти такси, чтобы добраться домой, к ней подошел неизвестный. Злоумышленник вырвал у нее из рук сумку, в которой находились мобильный телефон, банковская карта и золотое кольцо, и убежал. Отдавая должное потерпевшей, она не растерялась и сразу же бросилась назад в кафе и с мобильного телефона одного из посетителей немедленно вызвала полицию. На место преступления прибыла группа реагирования патрульной полиции, которых на праздники в каждом территориальном подразделении была создана максимальное количество. По горячим следам полицейские быстро нашли грабителя. Им оказался 23-летний местный безработный, кстати, не судим. Потерпевшая сразу узнала нападавшего. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Часть украденных вещей у него удалось изъять и вернуть пострадавшей женщине. Как и в предыдущем эпизоде, по этому факту возбуждено уголовное производство, согласно ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В обоих случаях продолжаются досудебные расследования. Но уместно отметить, что обе пострадавшие на момент совершения в отношении них преступных действий находились в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, позаботьтесь о своей безопасности заранее. Засиживаясь в развлекательном заведении допоздна, вызовите к месту отдыха такси, попросите провести вас если не домой, то хотя бы к такси знакомого человека. Направляясь домой, избегайте неосвещенных и безлюдных мест, а родственников попросите вас встретить.