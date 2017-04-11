От Баха до «Океана Эльзы»
Известный многим жителям Черниговщины и других областей Украины Академический камерный хор имени Бортнянского вскоре отпразднует 20-летний юбилей. К этой весомой события, которое будут отмечать 20 апреля, музыканты готовят грандиозный концерт. Обещают выполнить немало оригинальных композиций — от классических произведений Баха до синглов «Океана Эльзы». Об этом черниговским журналистам рассказали на пресс-завтраке в областном филармоническом центре. Правда, всех секретов, которые будут ожидать зрителей в праздничный для хора день, организаторы не раскрывали. А как же без интриги! Но уже известно, что будет много новинок и интересных. Во время праздничного концерта также выступят хор музыкального училища имени Ревуцкого и украинский народный хор филармонического центра. «Надеемся, что каждый слушатель в этой музыкальной панорам найдет для себя что-то интересное», — сказал художественный руководитель и главный дирижер хора имени Бортнянского Иван Богданов. К слову, он руководит коллективом уже 7 с половиной лет. Речь шла и о других творческих планах. В частности, о сотрудничестве с черниговским художественным музеем имени Галагана, когда хор имени Бортнянского музыкально сопровождать музейные встречи. И это не единственный амбициозный замысел Ивана Богданова. Ведь он хочет сделать первый в Украине проект «Музыка 18 века». Когда аутентичные композиции выполнять хористы в тогдашних костюмах. К тому же, хористы не только петь, но и работать над хореографией. Вот только реализация этого замысла, по подсчетам Богданова, обойдется в 10 000 долларов. Поэтому, надеемся, благотворители откликнутся и горожане смогут насладиться большим зрелищем. И еще об одном будущий оригинальный проект. Это инициатива «культурный учитель», когда учителя могут заказывать билеты на концерты со скидкой для школьников.