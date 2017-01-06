Осторожно за рулем: правила вождения автомобиля в зимний период
Метеорологи прогнозируют на Рождественские праздники в Украине сильные морозы, снегопады и метели — будьте осторожны за рулем! По информации Гидрометцентра, в Украине ожидается сильное резкое похолодание, снегопады, на дорогах — гололедица. Отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование авто, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В таких сложных погодных условий водителям следует придерживаться простых, но действенных правил. В частности, не забывайте о зарядное устройство к мобильному, горячие напитки в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб. Кроме стандартных предметов (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла и щетка, свечи , спички, небольшая лопата. Не забывайте о внимательности и осторожности за рулем, неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения. Если вы увидели, что кто-то попал в трудную ситуацию из-за непогоды, призовите на помощь соответствующие службы. Не оставайтесь равнодушными, возможно завтра помощь понадобится именно вам.