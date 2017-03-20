Осторожно: на Черниговщине уже проснулись клещи
Как только мы начали понемногу приходить в себя от зимних «болячек» — гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, как появилась эпидемия в виде маленьких, практически невидимых существ, которые жаждут человеческой крови, причем любой: детской, мужской, женской, лишь бы к объекту укуса можно было бы добраться. Нет, это не вампиры готовы превратить вас в монстра, речь идет о клещей, которые в этом году из-за резкого потепления удивительно рано появились в местах своей дислокации — в лесу, на зеленых лужайках, в парке, на берегу реки и даже на городских клумбах. И пока медики еще не бьют тревогу по нашествия клещей (хотя, собственно, привлекать внимание к ним особенно никому, потому что в санэпидемстанциях должности энтомологов уже давно сокращены), это не повод не обращать на эту проблему. Хотя клещи Полесья не так жестоки, как клещи Сибири, впрочем, они способны только через один укус нанести непоправимый вред человеку, может на всю жизнь остаться инвалидом. Энцефалит, анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, риккетсиоз, боррелиоз — это все страшные названия заболеваний, которые переносят клещи, и каждое из них способно (конечно, в случае позднего обращения за медицинской помощью) вложить человека в могилу К счастью, в нашем регионе большинство этих болезней не встречается, разве что несколько случаев клещевого энцефалита раз в 10-15 лет. А вот боррелиоз встречается, причем его с уверенностью можно считать эндемическим (свойственным именно этой местности) заболеваний. «Практически нет ни одного органа и системы человеческого организма, которая не страдала бы от боррелиоза (болезни Лайма), если, конечно, его диагностируют в лаборатории, — утверждает невролог поликлиники УМВД Украины в Черниговской области, врач высшей категории Александра Ермак. — Болезнь занимает первое место в Украине по уровню зоонозов — заболеваний, вызванных животными и насекомыми. Боррелиоз, к сожалению, развивается незаметно после укуса клеща, зараженного спирохетами рода Borellia, резервуаром которых являются грызуны и некоторые животные. На месте укуса сразу же появляется красная эритема (кстати, после укуса энцефалитного клеща такой эритемы не будет). Инкубационный период — от заражения до первых признаков занимает от 2-х до 30-ти дней, хотя иногда сокращается до нескольких часов. Беспокоит головная боль, боль в суставах, животе, горле, мышцах, может повышаться температура. Без соответствующего лечения наступают поражения нервной системы вплоть до паралича, опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов. Итак, заболевание очень и очень серьезное »Медики предупреждают: после укуса клеща не стоит медлить, а надо как можно быстрее обратиться за помощью в ближайший травмпункт, где вам удалят насекомое. И если местные врачи не пойдут вас в инфекционное отделение, посетите участкового или семейного врача и требуйте направление на анализ крови — в лаборатории должны выяснить наличие иммуноглобулинов М и G, свидетельствуют о заражении болезнью Лайма. Обычно боррелиоз лечат антибиотиками в течение месяца в зависимости от его течения. И если болезнь не перешла в запущенную стадию, перспектива, что через некоторое время вы забудете, что были в серьезной опасности. Конечно, болезни Лайма, как и любой другой, лучше предотвращать, чем потом ее лечить. Поэтому во время пребывания на лоне природы, в частности на лесных полянах, закрывайте одеждой открытые участки тела и как можно чаще осматривайте себя на предмет выявления клеща. И еще: клещи не прыгают на человека с деревьев! Они вообще не способны прыгать, а заползают на тело с травы и кустов высотой не более полутора метров, выше это существо не может подняться. Кроме того, если уж так случилось, что вам поставили диагноз «боррелиоз», для ваших родных, близких и других окружающих вы не заразны. Поэтому лечитесь на здоровье и живите с уверенностью, что обойдется без осложнений. Итак, берегитесь клещей, чтобы не провести теплое время года на больничной койке!