Осторожно, клещи: как обезопасить себя от укуса
С приходом лета открывается сезон клещей. Особенно активное время их атак — май, июнь. Лето приносит много радости, возможности путешествовать и чаще быть на природе. Но так же с приходом тепла появляется опасность атак клещей, особенно в самый сезон их активности. Самые опасные месяцы — это май и июнь. Именно в эти месяцы они максимально активны и голодные, поэтому начинают охоту на людей и животных. Клещи могут нападать в любое время суток. Поэтому, если вы решили пойти с ночевкой в лес, необходимо максимально защитить себя от укусов клещей. Дневное время так же не исключение. Численность клещей уменьшается в жаркие и сухие дни, а растет в прохладную погоду и пасмурные дни. Наибольшие места скопления клещей — гуща травы, места вдоль дорог и троп, кустарники. Вредная насекомое цепляется за одежду, а потом ищет место на теле, чтобы найти более тонкую участок на коже и прокусить ее. Наиболее тонкая кожа это место за ушами, район шею, подмышки, живот, паховая область. Во время укуса клеща может заражения человека вирусом энцефалита или возбудителем болезни Лайма. Как защитить себя от укусов клещей? Старайтесь реже бывать в местах, где больше всего могут накапливаться насекомые, особенно в период их активности. В случае, если вы запланировали отдых на природе или выезд за город, старайтесь надевать вещи, которые максимально скроют тело, носите головной убор, старайтесь максимально ограничить клещей доступ к вашему телу. Используйте специальные средства защиты от клещей в виде спрея или крем наносить даже на самые неприступные участки тела. Что делать, если клещ укусил? Только врач сможет удалить клеща с тела. При самостоятельном удалении вы можете не правильно его выдернуть и головка останется под кожей, что влечет за собой опасные последствия. Место укуса, после удаления клеща необходимо обработать дезинфицирующим средством. После каждого похода на природу проверяйте тщательно свое тело, труднодоступные участки. Особенно в волосах их очень трудно идентифицировать.