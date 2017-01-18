Остарбайтеры. Как это было
Сегодня в Украине День памяти по поводу 75-й годовщины начала принудительного вывоза населения Украины в Германию.
К началу Великой Отечественной войны нацистское руководство не планировало использовать в промышленности своей страны рабочую силу с оккупированных территорий СССР (в том числе и из Украины). Напротив, разрабатывались схемы массового уничтожения миллионов местных жителей и немецкой колонизации захваченных земель. Срыв «молниеносной войны», необходимость проводить позиционные боевые действия и мобилизовать все больше немецких крестьян и рабочих в армию заставили Гитлера частично изменить планы и пойти на использование трудовых ресурсов с оккупированных восточных территорий в экономических интересах Третьего Рейха.
Агитационная компания нацистов в Украине началась зимой 1942 в разгар голодной зимы. Добровольцам обещали достойную заработную плату, горячее питание и уход за родными на время пребывания работника в Германии. Первый эшелон с 1117 рабочими-специалистами отправился из Харькова в Кельн 18 января 1942, второй в Бранденбурга — 21 января. Вывоз трудовых ресурсов из Киева началось 22 января 1942, когда в Германию было отправлено 1,5 тыс. Человек. 24 февраля первый поезд был с Сталино (Донецк).
Особенностью начальных немецких трудовых наборов была четкая специализация рабочих по профессиям (предпочтение отдавалось мужчинам со специальностью строителей, металлургов, горняков и т.д.), а также их части добровольный характер. Довольно быстро ситуация начала меняться, ведь Германию уже не удовлетворяла количество добровольцев.
С весны 1942-го гитлеровцы начали массовые облавы на местное население с привлечением к этому полиции и солдат вермахта. Внедренная система с обещаний, социального давления и грубого террора дала им возможность того года депортировать из оккупированных восточных территорий более 1 млн гражданских рабочих, большинство из которых (714 тыс.) Были выходцами из Украины. По 1941-1944 общее количество остарбайтеров составляла 2800000 чел., В том числе 2200000 украинский. Большинство гастарбайтеров работали на частных предприятиях. В Германии они жили в специальных лагерях под строгим наблюдением административно-полицейских спецслужб. Остарбайтеры были обязаны носить нашивку темно-голубого и белого цветов с надписью «ОST» ( «Восток»), которая сообщала немцам, что эти люди — рабочие с Востока, и понижающие их в правах.
Заработная плата составляла 30% платы немецкого рабочего с чего большая часть шла на оплату питания и жилья. За попытку побега остарбайтеры карались смертью или заключением в концлагере.
Международный военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал принудительный труд иностранцев, которую использовали в нацистской Германии, преступлением против человечности и нарушением норм международного права. В 1994 году немецкое правительство выделило значительные материальные средства для компенсации бывшим остарбайтерам. Суммы выплат украинском при этом были в 5 раз меньше, чем, например, полякам. В 2006 выплаты были прекращены.
Сегодня для чествования трагической годовщины принудительного вывоза украинском в Германию состоится ряд мероприятий, организованная Украинским институтом национальной памяти совместно с Институтом истории НАН Украины и Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.