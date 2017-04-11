«Особая методика»: как мошенники черниговчанку от астмы лечили
11.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На номер горячей линии 102 обратилась 80-летняя жительница областного центра. Она заявила, что неизвестные лица, мошенническим путем и злоупотребляя доверием, под предлогом лечения от астмы, завладели деньгами (1500 гривен), золотыми серьгами и мобильным телефоном «Nokia». Об этом стало известно из собственных источников. Приметы: мужчина в возрасте около 40 лет, цыганской национальности, рост около 170 см, короткая прическа, был одет в джинсы и темную кофту; женщина цыганской национальности, рост около 160 см, длинные волосы черного цвета.