Основа памятника Богдану Хмельницкому изменит свою форму
12.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Реконструкция сквера им. Богдана Хмельницкого в Чернигове продолжается. На сегодняшний день уже вымощена тротуарной плиткой большая часть парка, установлены основания для фонарей, новые лавочки и урны, сделанные лестницы и водоотвод у Пятницкой церкви. Продолжаются работы по обустройству центральной части парка. Памятник Богдану Хмельницкому собираются реставрировать и развернуть в облмуздрамтеатра. Сейчас обустраивают основу возле памятника, которая, как видно из фото, будет иметь форму круга, в то время как в реставрации она имела форму прямоугольника. Также в парке должны появиться несколько фонтанов.