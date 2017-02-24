Осенняя бочка оказалась утопающим
24.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове в реке Стрыжень 23 февраля в 14:40 обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. По словам одного из местных жителей, который проживает неподалеку, тело он заметил еще осенью прошлого года, но подумал, что это бочка. Только сегодня, когда решился проверить, выяснил, что это утопленник. По вызову на место происшествия прибыло отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения В ДСНС в области. Спасатели с помощью специализированного инструмента и спасательной веревки подняли тело мужчины на берег. Погибшим оказался 54-летний житель областного центра. Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранительные органы.