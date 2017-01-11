Оружие Дикого Запада
Винтовка «Винчестер» и револьвер Кольт «Миротворец» давно считаются классикой и символом так называемого Дикого Запада. После окончания Гражданской войны в 1864 году многие офицеров и солдат Конфедерации были вынуждены мигрировать из разоренных войной родных мест на запад — в поисках лучшей жизни. Туда же направились и уволенные из армии северяне. Нельзя сказать, что здесь не было белого человека и раньше — американцы понемногу продвигались на эти земли — то торгуя, то воюя с индейцами, — но массовая экспансия началась именно после войны. Многие бывших офицеров и солдат пытались снова стать фермерами или ремесленниками, но были и те, кто понял, что из всех ремесел лучше им удается стрельба. Так появились «ганфайтер» — профессиональные стрелки, которые зарабатывали на жизнь спуском курка. В зависимости от обстоятельств и личного характера, ганфайтер мог стать и бандитом, и шерифом, и просто работать по разовым заказам свободным стрелком. Ганфайтер с распростертыми объятиями принимали и на работу в стражи закона, и в любую банду. Часто они сами собирали отряды, с которыми совершали ограбления или терроризировали города. Но в основном изменить честный труд на удачу бандита заставляли более прозаические причины. Например, если разворачивалась война между «мясными баронами» (крупными скотоводами) по территории или возникал конфликт между ними и мелкими фермерами. А те, кто не умел или не хотел разводить скот, начинал воровать чужую — самостоятельно или организуясь в банды. При таких условиях, кроме кнута и лассо, пастухам-ковбоям приходилось иметь при себе и заряженный «кольт». Расцвет классического периода Дикого Запада пришелся на 70-80-е годы XIX века. Тогда же появились его две легенды: револьвер «Кольт Миротворец» и винтовка «Винчестер». Револьвер «Кольт» M1873 появился в 1873 году и сначала поступил на вооружение в кавалерию США. Для гражданского рынка выпускались в основном револьверы со стволом, укороченным со 191 до 120 мм, хотя изготавливались и настоящие гиганты, в которых длина ствола достигала 300 мм! В барабан заряжали шесть мощных патронов центрального боя калибра .45 (11,43 мм), но иногда одно гнездо под курком оставляли пустым, используя как импровизированный предохранитель (чтобы револьвер не выстрелили во время скачки или при падении на землю). Хотя перезарядки осуществлялось по одному патрону (а перед этим надо было по одной удалить стреляные гильзы), а курок и раньше надо было сводить перед каждым выстрелом, средняя скорострельность была все-таки выше, чем в старых капсульных моделей. И патроны было уже нетрудно приобрести в расположенных повсюду магазинах. Поэтому там, где гремел «Кольт» M1873, схватки заканчивались быстро, а уцелевших было меньше — поэтому револьверу дали остроумное прозвище «Миротворец» ( «Peacemaker»). Между тем западными штатами распространялись также скорострельные винтовки «Винчестер» образца 1866 и 1873. Недостаток их предшественницы — винтовки Генри, магазин которой нужно было ослабить перед зарядкой, — конструкторы ликвидировали удобным зарядным окошком. В умелых руках «винчестер» осуществлял по выстрелу в секунду, оставаясь наиболее скорострельной винтовкой вплоть до появления самозарядных систем. С «миротворцем» в кобуре и «винчестером» шерифы и рейнджеры постепенно навели законность, перестреляв наиболее неугомонных и заставив «завязать» других. Так Запад постепенно переставал быть Диким …