Организация детского летнего отдыха — под контролем полиции Чернигова
Работники, отвечающие за безопасность дорожного движения, совместно с полицейскими ювенальной превенции управления превентивной деятельности приняли участие в семинаре по вопросам организации летнего отдыха детей. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На совещании присутствовали специалисты отделов образования РГА, управлений образования горсоветов, директора детских стационарных оздоровительных учреждений и представители органов власти и компаний, ответственные за организацию и проведение оздоровления. Правоохранители отметили, что особую актуальность вопросы безопасности дорожного движения приобретает во время отпусков и летних школьных каникул, когда родители совместно с педагогами организуют выезды детей в места летнего отдыха — оздоровительные лагеря, санатории, базы отдыха и тому подобное. Прежде всего внимание руководителей органов образования, директоров школ, других детских коллективов обращали на необходимость ответственного подхода к выбору перевозчика, которому вы доверите жизни и здоровья детей. Прежде всего у перевозчика должен быть исправен и укомплектован транспорт, вовремя прошел обязательный технический контроль и соответствует нормам и стандартам безопасности при перевозке пассажиров. Представители ювенальной превенции информировали присутствующих о принятии мер по предупреждению совершения детьми административных и уголовных правонарушений. Также акцентировали внимание на разработку графиков посещений полицейскими заведений летнего отдыха детей с целью проведения профилактической работы, направленной на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма.