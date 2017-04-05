Опять барельефы: в Чернигове ищут креативные идеи
С целью выявления лучших эскизных предложений изображений барельефов вместо демонтированных из двух стел в составе памятника истории местного значения — Мемориального комплекса Славы воинов, партизан и подпольщиков и могилы неизвестного солдата, Черниговский городской совет планирует объявить повторный конкурс на лучшую эскизное предложение изображений барельефов. Этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании исполкома, который состоится завтра, 6 апреля. Конкурс хотят объявить с 20 апреля по 4 августа. По результатам конкурса жюри принимает решение по определению лучших эскизных предложений. Для празднования отобранных предложений назначают три премии: 5000, 3000 и, соответственно, 2000 гривен. Как известно, участие в конкурсе на лучшую эскизное предложение изображений барельефов вместо демонтированных на Болдиной горе взял только один участник. Поэтому мэрия решила провести конкурс повторно.