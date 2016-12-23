ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НА ЧЕРНИГОВСКИЕ МАРШРУТЫ
Конкурс на право осуществления перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах прошел сегодня, 23 декабря, в Черниговском городском совете. По большинству маршрутов победу прогнозируемо получил наибольшее автоперевозчик ГП «Пассервис», хорошо подготовился к новому конкурсу, закупив новые автобусы и капитально отремонтировав старые.
Победу на маршруте №27 получил «Таксосервис», но с условием, что как только КП «Черниговское троллейбусное управление» закупит новые автобусы, маршрут отходит к ним. Сомнительная киевская компания «АТН», которая претендовала на маршрут №1, прогнозируемо была снята с конкурса из-за ряда нарушений, поскольку ее представленные на конкурс маршрутки уже были задействованы для перевозок в Киеве. Не обошлось без скандала, поскольку «Таксосервис» проиграв по ряду маршрутов, так сказать, «отжал» маршрут №17 в ЧП Мекшун.