Определена лучшая спортсменка Черниговщины
05.01.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Впервые почетное звание лучшей спортсменки получила заслуженный мастер спорта, талантливая биатлонистка Ирина Варвинец. Она в составе эстафетной сборной Украины поднималась на золотую, серебряную, бронзовую ступеньки пьедестала почета этапов Кубка мира и Кубка IBU. Удачно Ирина Варвинец проявила себя и в личном зачете — получила букет медалей различного достоинства. Лучшей спортсменкой области ее признала Черниговская ассоциация спортивных журналистов Украины. Кстати, лучших выбирали по итогам спортивных успехов в 2016 году.