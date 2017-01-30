Оплата труда учителей 2017 года: как рассчитать правильно
Изменения в оплате труда педагогических работников были очень нужны, потому что инфляционные процессы уже давно нивелировали суммы доходов, получаемых ими за работу. Поэтому с 1 января 2017 изменился порядок начисления их заработной платы. Правительство, как и обещал, позаботился о повышении уровня оплаты труда учителей, выдав соответствующие нормативные акты. Поэтому выясним, как теперь начислять зарплату учителям. Оплата труда учителей 2017 увеличится, но всем по одинаковым правилам. Руководители учебных заведений с 1 января 2017 должны установить в штатном расписании новые размеры должностных окладов (тарифных ставок, ставок заработной платы) для работников учреждения. Об изменениях в оплате труда учителей они должны помнить во время этого ответственного процесса? Новые размеры должностных окладов — для всех Прежде всего они должны опираться на нормы постановления КМУ «Об оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы» от 28.12.2016 № 1037 (далее — Постановление № 1037). В частности, должностные оклады (тарифные ставки) работников рассчитываются на основе размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС, установленного в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Как известно, с 1 января 2017 — это 1600 грн. Поэтому, учитывая эту сумму, устанавливаются размеры должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических работников в зависимости от квалификационной категории, должности, установленного тарифного разряда. Повышение должностных окладов на два тарифные разряды — в отдельных случаях конце прошлого года в правовом поле, регулирующее заработную плату педагогов, появилось постановление КМУ «О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 30 августа 2002 № 1298» от 14.12.2016 № 974. Согласно этому постановлению, с 01.01.2017 должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников общеобразовательных учебных заведений повышен на два тарифные разряды. Впрочем, с 01.01.2017 распространяется такое повышение на должностные оклады (ставки заработной платы) за педагогическими должностями в тех учебных заведениях, финансируемых за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. То есть на педагогических работников, работающих в общеобразовательных учебных заведениях, школьных отделениях учебно-воспитательных комплексов «дошкольное учебное заведение — общеобразовательное учебное заведение», «общеобразовательное учебное заведение — дошкольное учебное заведение», профессионально-технических учебных заведениях государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования, которые указаны в статье 1032 Бюджетного кодекса Украины (БК). Следовательно, оплата труда учителя в таких заведениях должна ощутимо увеличиться, ведь рассчитывать ее по новой тарифной сеткой 2017 года. А вот для педагогических работников других учреждений образования — тех, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, — размеры заработной платы повысятся только с 1 сентября 2017 года. Хотя, возможен и другой вариант. Органы местного самоуправления, теперь имеют право голоса в этом вопросе, могут принять собственное решение о повышении тарифных разрядов педагогических работников учреждений образования, содержащихся за счет местных бюджетов. То есть оплата труда учителей, работающих в этих учреждениях, может вырасти в любой период времени до 1 сентября 2017 года, но только тогда, когда на это будет соответствующая воля местных органов.
Доплата до минимальной заработной платы С первых дней 2017 при оплате труда учителей действует еще одно новое правило. По новому общему правилу, если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, ему следует произвести доплату до уровня минимальной заработной платы. И теперь тем работникам, которые получают заработную плату на уровне минимальной, руководитель учебного заведения должен обеспечить дифференциацию заработной платы. Для этого он может устанавливать доплаты, надбавки, премии, проанализировав сложность, ответственность и условия работы, квалификации работника, результаты работы. Подчеркнем: все перечисленные выплаты руководитель учебного заведения может проводить только в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете учреждения. Остальные условия оплаты труда учителей не изменились.