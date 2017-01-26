Опиум для народа: молодая прилучанка повесилась из-за религии
26.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Прилуках повесилась 20-летняя местная жительница. Уже бездыханное тело бедняги нашла подруга. Девушки вместе жили в квартире отца покойной. Говорят, что девушка покончила с собой из-за религии, которой слишком увлеклась. Девушка даже оставила предсмертную записку: «Бог вас спасет, будет второе нашествие» (вероятно, пришествие). Также она попросила похоронить ее в одежде, в которой она была на момент смерти. На странице покойной девушки в одной из соцсетей есть фото, на которых она вполне современная и достаточно раскованная — с татуировками и пирсингом. Также известно, что она нигде не училась и не работала.