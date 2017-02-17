Оперативному командованию «Север» исполнилось два года
17.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Больше никаких экспериментов с оперативным командованием «Север». На это надеются украинские военные. Вернувшись два года назад в Чернигов, командование отмечает годовщину создания. Официально 2-ю, неофициально уже 75-ю. При Януковиче его перенесли в Ровно. Зато в Чернигове тогда расформировали несколько военных частей. Однако сейчас наш город восстанавливает статус военного центра северной Украины. К оперативного командования входят десятки военных подразделений. Уже легендарными стали: 1-я танковая, 26-я артиллерийская и 72-я механизированная бригады.