Оперативно о ОРВИ
По Черниговской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за 50 неделю 2016. не превышает эпидемический порог (-3,9%) и составляет (суммарно) среди населения области 985,8 на 100 000 населения.
Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Носовском районе — 1890,1; а наименьший в Н-Северском районе — 148,4 на 100 тыс.населення. 50 неделю в области заболело 10217 человек, из них 63,3% (абс.число — 6471) составили дети.
Зарегистрировано превышение эпидемического порога в Бахмаче (59,3%), Борзнянскому (25,5%), Городнянском (54,1%), Ичнянском (4,9%), Коропском (55,3%), Менском (38,6 %), Нежинском (99,9%), Носовском (40,2%), Семеновском (43,4%), Сосницкому (50,0%), Сребнянском (19,3%) районах и г. Нежин (43, 9%).
Распределение по возрастной структуре заболевших детей составляет:
— от 0-4 лет — 1917 детей (29,6% от общего количества заболевших детей);
— От 5-14 лет -3516 ребенок (54,3%);
— От 15-17 лет — 1038 детей (16,1%).
По г.. Чернигову заболело 3337 человек, из них детей — 2184 (65,5%), заболеваемость не превышает уровень эпидпорога (- 14,8%).
Госпитализированы 361 человек (3,5% от заболевших), из них 72,0% (абс. Число — 260) — составляют дети до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения области по сравнению с прошлой неделей увеличился на 34,0% в т.ч. среди детей на 25,0% (с превалированием заболеваемости среди детей школьного возраста).
Введены ограничительные мероприятия — дополнительные каникулы в 108 школах Бахмачского, Бобровицкого, Коропского, Корюковского, Менского, Нежинского, Репкинского, Семеновского, Черниговского, Щорского районов и Нежин; 14 ДДЗ Бахмачского и Корюковского районов, 2 ПТУ Нежин, лицеи Чернигов, 2 школах-интернатах Бахмачского района и Чернигов.
Вирусологической лабораторией исследовано биологический материал от 7 больных ОРВИ, гриппом ?, жителей области, от 4 больных выделен вирус гриппа А (Н3N2) — сезонный (Борзнянский, Корюковский районы, Нежин -1)
С начала эпидсезона по области против гриппа привито 347 человек, в т.ч. 123 ребенка.
Отмечает, что соблюдение элементарных мер профилактики играет существенную роль в предупреждении и распространении инфекции и может уберечь Вас и Ваших детей:
— ограничьте себя и своих детей по пребыванию в людных местах;
— Придя с улицы или других людных мест вымойте руки теплой водой с использованием антибактериального мыла;
— Проводите обработку рук спиртосодержащими влажными салфетками каждого часа;
— Старайтесь не касаться рта, глаз, носа, если Вы находитесь в общественных местах;
— Избегайте рукопожатий, поцелуев;
— Не стойте и не сидите рядом с людьми с признаками респираторных инфекций: насморке, кашле, покрасневшими глазами и т;
— Проводите проветривание помещений и влажную уборку не реже 1 раза в 2-е часа;
— Кашляя или чихая прикрывайте рот платком, если ее нет-прижимайте рот ладонью;
— Предотвратите влияния негативных погодных факторов: тепло одевайтесь, следите за сухостью обувь и нательного белья, избегайте переохлаждения;
— Если чувствуете себя больным вызывайте врача и оставайтесь дома не занимайтесь самолечением!