Опасный ремонт: черниговца чуть не раздавил автомобиль
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В черниговский отдел полиции поступило сообщение, что в Черниговскую городскую больницу № 2 был доставлен 26-летний мужчина, у которого было диагностировано политравму — закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану правой паховой области, закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом правого предплечья и кисти, алкогольное опьянение. Об этом стало известно из собственных источников. Беднягу доставили с ул. 1-го Мая, где он ремонтировал машину, которая его и придавила. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.