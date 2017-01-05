Опасный дом на Текстильщиков, 15: чиновники снова ждут трагедии
Обшарпанные стены, разорванные и наспех скрученные синей липкой лентой электропровода, отсутствует свет на лестничных площадках. Так выглядит подъезд в тринадцатиэтажного дома в микрорайоне Шерстянка на улице Текстильщиков, 15. В этом доме мы провели коммунальную инспекцию и представили ее в своем спецрепортажи. С тех пор прошло несколько месяцев, мы снова решили проверить, как же чиновники отреагировали на представленную нам информацию и возмущение местных жителей. А оправдание такому поведению людей, конечно, есть. Со времени последней нашей встречи с этим домом в нем действительно произошли некоторые изменения: импровизированный пандус, при необходимости цеплялся к перилам и опускался, вообще исчез. «Да так одна из наших соседок самостоятельно за свой счет его смонтировала, когда маму больного коляске перевезла к себе, — рассказывает жительница опасного дома Ирина. — Тот пандус не подходил для одного коляски. Она его поставила, чтобы ей легче было свозить инвалидную коляску. Теперь он им не нужен и они его сняли. А мы, молодые мамы, так и носим коляски на руках. Никто не позаботится о нас ». Стоит напомнить, что люди в этом доме вынуждены ходить за технического вход, потому что почти двадцать лет назад с парадного входа сделали квартиру и достроили выносной балкон, заменяющий целую комнату. Не изменилась обстановка в подъезде. Хотя на первом этаже лестничной площадки таки горит свет: «то сосед отремонтировал с первого этажа, — продолжает Ирина. — Они ходят по лестнице, вот и поставили. А дальше — темнота ». Но больше всего людей волновали СУПЕРСИЛЬНОЙ установки мобильной связи и передатчики, по договору КП «Новозаводская» установили на крыше многоэтажки. Напомню, что жители жалуются, что эти антенны напрямую влияют на их состояние здоровья: «С тех пор нам их установили, в доме умерли 25 человек, — рассказывает местная жительница Анна Горбань. — Все молодые мужчины до шестидесяти лет. Умерли от онкологических заболеваний ». Мы поинтересовались, не расторгли договор и не убрали опасность с крыши жилого дома. Опять Вылазим на крышу. И там стояла «мини-комната» с передатчиками, так и стоит. Звоним начальнику управления ЖКХ Ярославу Куцу «Пусть люди напишут официальное обращение на мое имя, — сообщает чиновник. — Если будет хотя бы половина подписей жителей — будем решать этот вопрос ». Оказывается, все просто. Почему же тогда на многочисленные обращения жителей ранее не реагировали? Но, надеемся, что главный коммунальщик города не пустословит. Цену его чиновничьей обещания мы проверим позже. Выясняю, что должна делать новая прибалтийская организация, которая выиграла конкурс на организацию ОСМД в Чернигове. И начать свою работу она должна именно из микрорайона Шерстянка: «Ну, тогда участвовали две организации. Одна из Кременчуга. А вторая — прибалты. Последние выиграли. Сейчас они арендуют помещения по адресу Текстильщиков, 1, — объясняет Ярослав Куц. — Они берут на обслуживание жилой сектор и создавать ОСМД. Привлекать Гранде средства. Даже готовы заплатить 20% собственных денег на ремонты ». Когда и какие дома сначала отремонтируют и удастся создать ОСМД на Шерстянке — мы сообщим уже в следующих публикациях. А пока следим за опасным домом на улице Текстильщиков.