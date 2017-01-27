Онкобольной мужчина покончил с собой
27.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В с. Сальном Щорского района 25 января умер Николай Мелащенко, 1958 г.р., онкобольной (возможно, совершил самоубийство путем пореза вен на руках). Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы по указанному адресу обнаружен труп на кровати в комнате хозяина Мелащенко без признаков насильственной смерти. В доме следов борьбы и нарушений обстановки не обнаружено. На обоих запястьях покойного обнаружены следы порезов от лезвия, и стали вероятной причиной смерти. Труп направлен в морг Сновской ЦРБ. С места происшествия изъято лезвие со следами крови.