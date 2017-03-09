Они вдохновляли Шевченко
09.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
В Черниговском областном историческом музее имени Василия Тарновского открылась выставка, посвященная тем женщинам, которые связаны с нашим краем и Кобзарю. Как свидетельствует история, Тарас Григорьевич находился с ними в различных отношениях: кого любил, кого поддерживал. Среди них и последняя любовь поэта Лукерья Полосьмакова — уроженка с. Липов Рог, что на Нежинщины. Также Анна Ивановна Закревская — пожалуй, самое горячее любви Тараса Григорьевича Шевченко, портрет которой считается одним из лучших в его наследии.