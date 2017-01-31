Охранники ограбили собственный склад с кукурузой
Трое охранников агропромышленного предприятия проникли в состав и вынесли оттуда 10 мешков семян кукурузы. Убытки аграриев составили около 30 000 гривен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 28 января по помощь в полицию обратился руководитель одного из агропредприятий Прилуцкого района и сообщил, что неизвестные лица, повредив оконную раму, похитили из складского помещения 10 мешков семян кукурузы на сумму около 30 000 гривен. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе расследования сотрудники криминальной полиции Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области установили, что кражу совершили трое охранников этой же фирмы, которые должны охранять ее имущество. В ходе проведения дальнейшего досудебного расследования один из подозреваемых охранников задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Семена изъято и передано под расписку владельцу. Продолжается досудебное расследование.