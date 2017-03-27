«Охотники за металлом» едва не оставили Чернигов без воды
27.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На этот раз пострадал «Черниговводоканал». Воры залезли в трансформаторной подстанции, расположенной на улице Кольцевой, 2. Об этом стало известно из собственных источников. Их добычей стали два металлических люки, а также низковольтный рубильник водяного распределительного оборудования. Воры могли обесточить подстанцию и оставить часть Чернигова без воды. Заявление в полицию написал сотрудник «Черниговводоканала». Впоследствии один из люков нашли в 500 метрах от места кражи. Полиция проводит проверку.