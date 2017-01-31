Ограбление знакомого: воры обогатились мобилкой и крестиком
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Наглядно знакомые 48-летнего жителя села Хотиевка Корюковского района 26 января нанесли ему тесных повреждений и завладели мобильным телефоном «Samsung», серебряной цепочкой с крестиком и деньгами (сумма устанавливается). Ограбление произошло 26 января в 10 часов вечера в селе Матвеевка Сосницкого района. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что к правонарушению причастен 59-летняя жительница села Чернотичи, у которого были изъяты мобильный телефон «Samsung» и серебряную цепочку с крестиком. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины.