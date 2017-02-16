Ограбление магазина на Черниговщине: мужчина силой забрал продукты
В Сосницком и Коропском районах области правоохранители раскрыли по «горячим следам» два ограбления. К Сосницкого отделение полиции обратилась продавец одного из местных магазинов и сообщила, что к торгового заведения, где она работает, зашел неизвестный мужчина и силой забрал из магазина продукты питания. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Прибыв на вызов, оперативники криминальной полиции, установив приметы подозреваемого, отправились на его поиски. Злоумышленник был задержан сразу недалеко от места преступления. Им оказался 30-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Мужчина сопротивляться не стал и во всем признался. Похищенное возвращено владельцу. В тот же день в Крупского отделение полиции поступило сообщение жительницы района, которую только ограбила наглядно знакомая женщина, отобрав у нее 400 гривен. Прибыв на место происшествия, правоохранители опросили потерпевшую, выяснив все обстоятельства преступления, и по «горячим следам» задержали подозреваемого. Ею оказалась 48-летняя ранее судимая местная жительница. По данным фактам возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.