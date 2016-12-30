Ограбление года: в Чернигове украли норковые шубы на миллион
30.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Ночью воры открыли двери магазина «Ferrizo», торгующей элитным верхней одеждой. Из магазина похитили норковые шубы и кожаные дубленки иностранного производства. Об этом стало известно из собственных источников. Сумма убытков, оценена владельцами, достигает почти миллиона гривен. Перед ограблением магазина преступники ворвались в дом хозяйки, откуда украли личные вещи и ключи от магазина. Именно этими ключами и воспользовались ночью, чтобы беспрепятственно попасть внутрь салона. Грабители также смогли отключить сигнализацию. Судя по рисунку преступления, кража была хорошо спланирована. Ограбление магазина меха — одно из самых громких среди ограблений, что в этом году произошли в Чернигове, сообщают правоохранители.