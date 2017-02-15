Одно из ведущих предприятий Черниговщины отметило 50-летие
50 лет со дня основания исполнилось «Черниговский завод радиоприборов». По этому случаю поздравления принимали работники предприятия. ОАО «Черниговский завод радиоприборов» создано на базе государственного предприятия, было спроектировано для совместных космических нужд и долгое время работало на оборонный и ракетно-космический комплекс бывшего СССР. «ЧеЗаРа» имеет хорошо развитую производственную структуру со многими современными технологиями для производства электронных приборов и другой техники. Успешное функционирование производства прежде всего обеспечивает высококвалифицированный организованный коллектив с многолетним опытом работы в космической отрасли и современная система управления качеством продукции. Кроме производственных цехов на предприятии есть испытательный центр, аккредитованный в Системе УкрСЕПРО и обеспечивает проведение испытаний на воздействие всех видов климатических и механических факторов и тому подобное. Сегодня «ЧеЗаРа» производит детали к мощным летательных аппаратов. Кстати, предприятие присоединилось к созданию ракетоносителя Antares OA5 с грузовым кораблем Sygnus на борту, этой осенью совершил успешный старт с Среднеатлантического регионального космопорта на острове Волопс, штат Вирджиния.