Одно из сел Черниговщины может получить «Оскара»
Авдеевка Сосницкого района может стать Селом Года 2016. В течение года «Сельский Ревизор» поселялся в разных селах Украины, чтобы проверить, как о них заботятся аграрии и государство. На сайте SilskiyRevizor.com объявлено голосование за село. Оно продлится до 16 февраля 2017 года. В списке — 10 сел. Каждое из них одержит победу в одной из номинаций и сертификат на улучшение своей инфраструктуры. Однако только один будет признано Селом Года 2016 Сельские головы, директора ДОУ, школ и домов культуры впервые в жизни станут на красную ковровую дорожку в Киеве. Торжественное награждение состоится 17 февраля в рамках выставки «Зерновые технологии». Цель проекта «Сельский Ревизор» — на национальном уровне поднять проблему инфраструктуры украинского села. Показать, что оно может быть комфортным местом для жизни, село — живет. Проверить состояние школы, детского сада, амбулатории, сельского совета, дома культуры, стадиона, фермы, предприятий и других инфраструктурных объектов. В течение 2016-го состоялись 10 сельских ревизий в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Сумской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.