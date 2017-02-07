Одиннадцать миллионов на лифты: черниговцы оценили расходы
В течение прошлого года в Чернигове по городской программе по капитальному ремонту лифтов за счет бюджета общины города отремонтировано 152 лифта. На эти капитальные ремонты и на экспертную оценку лифтов, проводимой в случае необходимости, город за год потратило почти 11000000 гривен. Насколько были оправданы эти расходы и почувствовали их сами черниговцы. Жители Чернигова отвечали на вопрос «Довольны ли вы работой лифтов в ваших многоэтажках?» — Гремят сильно. А работают нормально. Ни разу не застревал за 10 лет. — Нет, у меня пятиэтажный. — Да да. Не ломаются. В этом году нам заменили на новый. Там борьба была между ЖЭКом и другими. Чтобы мы ЖЭК бросили и перешли к другой структуры. ЖЭК, только началась между ними борьба, поставил нам новый. — Я живу в одноэтажке. У меня нет лифта. — Много таких вопросов, как реклама в лифтах. Ее часто обрывают. — Бывает, что сломается, но вызываем сразу. Починили и все. — Наш лифт работает хорошо. Если где-то что-то сломается, вызываем и сразу приезжают. — В подъезде нет, в сожалению, лифта. — Состояние лифтов неудовлетворительное, если когда-то им приходится ехать. Они все в ненадлежащем виде. А технически — скрипят, гремят. — Ломаются, но приезжают часто. По звонку приезжают часто. — Очень боюсь. Спускаюсь и поднимаюсь пешком. А так как останавливаются, а потом что? — Да довольны мы всем.