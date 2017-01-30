Очередная ротация: из Мариуполя вернулись черниговские спецназовцы
После выполнения боевых задач в зоне АТО вернулась домой рта полиции специального назначения «Чернигов». Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Утром 28 января автобус с бойцами роты полиции специального назначения «Чернигов» прибыл в родной город. В зоне ответственности спецназовцы патрулировали город, охраняли стратегические объекты, которые поддерживают жизнеобеспечения Мариуполя. На площадке у здания ГУНП в Черниговской области спецназовцев встречали руководство Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, родственники и коллеги. Старший ротационной группы старший лейтенант полиции Виктор Трищук доложил заместителю начальника ГУНП в Черниговской области подполковнику полиции Дмитрию Лосю о выполнении бойцами поставленных задач и благополучном возвращении домой. Руководитель поздравил бойцов с возвращением, поблагодарил за добросовестное несение службы и пожелал хорошо отдохнуть в кругу семьи. Встреча продолжилась приятным моментом — за самоотверженное служение украинскому народу Дмитрий Лось вручил благодарности Президента Украины двум полицейским — капитану полиции Игорю Авдиенко и старшему лейтенанту полиции Виктору Трищук. После завершения всех официальных мероприятий бойцы отправились сдавать оружие и амуницию. Сейчас на спецназовцев ждет заслуженный отдых, чтобы восстановить силы и снова приступить к исполнению своих обязанностей.