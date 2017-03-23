Объявления на сайте: как распознать мошенников
18-летний юноша нашел нужную модель мобильного телефона на сайте объявлений и решил его приобрести. Но продавец предложил ему заплатить за товар заранее. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. После пересчета указанной суммы на карточку продавца объявление с сайта исчезло, а на телефонные звонки мошенник не отвечал. По данному факту полицией открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество), которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция Черниговщины предостерегает: заказав товар на сайте интернет-объявлений, рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае перечисляйте задаток, или всю сумму вперед. ЭТО ОБМАН! Правоохранители предупреждают о других наиболее распространенные способы мошенничества — телефонная и манипуляции с банковскими карточками. Полиция предостерегает и советует: Незнакомец называется стражем, врачом или знакомым? Срочно требует деньги по телефону? Не поддавайтесь на обман, проверьте информацию, звоните 102! По телефону спрашивают срок действия вашей банковской карточки, код на обратной стороне карты или банковские пароли с SMS? Не сообщайте, это мошенники!