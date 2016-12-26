Обнаглевшие воры: у инвалида украли коляску
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В доме по улице Малясова у больной пенсионерки украли инвалидную коляску. Женщина оставила его на ночь на лестничной клетке, пристегнув велосипедным замком. Она использует тележку для прогулок на улице. Вор легко сломал замок. Женщина в отчаянии, ведь ей трудно передвигаться, а приобрести новый просто нереально. Поэтому просит полицию помочь отыскать коляску. В полиции города сообщили, что подозреваемых, и пообещали помочь пенсионерке.